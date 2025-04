Come a Bologna, l’Inter dovrebbe riproporre Lautaro-Correa davanti. La certezza nerazzurra e l’argentino con le valigie: il carico stagionale di Joaquín è stato troppo povero, un solo gol nerazzurro nella cinquina al Verona. Anche in questo caso, poche argomentazioni per spingere il club a trattare il rinnovo dell’accordo in scadenza a giugno. Al Milan Correa ha segnato cinque gol in carriera, compreso uno in una semifinale di ritorno di Coppa Italia… ma tutti con la maglia della Lazio. Mai in un derby: il primo arriverà all’ultimo tentativo? Per farsi ricordare è sempre un’ottima idea", scrive La Gazzetta dello Sport.