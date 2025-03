Carboni è tornato a indossare la maglia numero 45, la stessa con cui aveva esordito il 1° ottobre 2022 in un match di Serie A contro la Roma. Il suo rientro in campo è previsto tra la metà di giugno e l'inizio di luglio, un momento cruciale per convincere Simone Inzaghi a convocarlo per il Mondiale per Club in America. Dopo quasi un anno lontano dal rettangolo verde, il giovane argentino si prepara a una nuova sfida: riprendere il percorso da dove si era interrotto e dimostrare di essere ancora il predestinato su cui l'Inter punta per il futuro.