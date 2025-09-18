CorSera – Inter, c’è vita dietro la ThuLa. Ora accelerata sull’integrazione

L'analisi del giornale sulla vittoria nerazzurra ad Amsterdam, sulle scelte di Chivu e sull'attaccante che ha lanciato ieri in Champions

Eva A. Provenzano Caporedattore 18 settembre 2025 (modifica il 18 settembre 2025 | 14:16)

Alessandro Bocci, nel suo editoriale sul Corriere della Sera, racconta la vittoria dell'Inter contro l'Ajax arrivata dopo l'indigesta sconfitta contro la Juve. "In certe notti, all’apparenza scivolose, contano le risposte. L’Inter, dopo due sconfitte che avevano alzato la pressione su Chivu e innescato processi anticipati, fornisce quelle giuste: un portiere che para e un attaccante che segna. Thuram, criticato allo Stadium per certi atteggiamenti, realizza di testa una doppietta portentosa, mentre Sommer, bocciato dallo spietato tribunale dei social, salva la squadra sullo 0-0 con un’uscita miracolosa su Godts. Ma in prospettiva è un’altra scelta di Chivu a sembrarci beneaugurante per l’Inter che verrà", si legge nell'articolo.

Chivu ha puntato su Espositoe gli regala il terzo esordio in questo inizio di stagione dopo quello in campionato e quello con la maglia della Nazionale azzurra. Lui è la novità in mezzo ai volti noti che l'allenatore manda in campo senza azzardare esperimenti. "Esposito non lo è. E in campo risponde presente, giocando da centravanti consumato, con personalità, senza concedersi allo spettacolo, ma pensando al bene supremo della squadra. Lavora di sponda, cerca il tiro, duetta con Thuram. Gattuso, davanti alla tv, prende appunti. Pio è una buona notizia per la Nazionale, che ha deciso di giocare con due punte. Ma lo è tantissimo per l’Inter", si legge sull'attaccante.

Le difficoltà della scorsa stagione in attacco si sono viste tutte. "Dietro Thuram e Lautaro, la coppia più forte della serie A, c’era il vuoto. Taremi ha fallito e Arnautovic, anche per i problemi fisici, ha dato un contributo limitato. Quest’anno la musica è diversa. C’è vita dietro la «Thula». Esposito è il centravanti del futuro e, per come si muove e per quello che dice, non c’è il rischio che si perda per strada. Anche Bonny ha qualità. Ora Chivu deve provare con maggiore decisione i nuovi, accelerando l’integrazione. L’Inter in Olanda vince e vince bene, soffrendo un po’ solo nella prima mezzora. Ma specialmente a centrocampo ha bisogno di una ventata di aria fresca", conclude il giornalista.

(Fonte: Corriere della Sera)