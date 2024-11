E c'è anche un precedente significativo che deve fare testo. Ricorda il quotidiano: "Nel primo derby dello scorso campionato, infatti, il centrale rientrò dal primo minuto, dopo uno stop di un mese per un guaio muscolare. Ebbene, la sua prova fu impeccabile, come certificato dal risultato finale (5-1 per l’Inter) e, in particolare, dalla scena muta di Giroud".

Stasera sarà dunque di nuovo in campo dal primo minuto. Contro l'ennesimo attaccante di razza da provare a mettersi nel taschino: "Il primo della lista è senz’altro Haaland, reso inoffensivo durante la sfortunata finale di Istanbul; con il bis lo scorso 18 settembre in occasione del debutto in Champions in casa del Manchester City, terminato 0-0. L’elenco, però, comprende pure Lukaku. I due sono stati compagni di squadra per una stagione. Ed evidentemente si conoscono alla perfezione dopo i tanti allenamenti alla Pinetina. Tuttavia, quando si sono trovati di fronte nello scorso torneo, il duello lo ha stravinto il difensore interista. Non c’è due senza tre? Lo scopriremo stasera".