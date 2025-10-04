FC Inter 1908
Inter, Lautaro leader e mentore: da Icardi a Thuram, si è reinventato. E quel tabù…

Inter, Lautaro leader e mentore: da Icardi a Thuram, si è reinventato. E quel tabù… - immagine 1
L'argentino si è reinventato nel corso della sua avventura in nerazzurro e ora guida i giovani compagni d'attacco
Alessandro De Felice
Alessandro De Felice Redattore 

Lautaro Martinez resta il centro del pianeta Inter, intoccabile dopo otto stagione da protagonista con la maglia nerazzurra. Oggi, contro la Cremonese ancora imbattuta, nn sarà solo leader e uomo gol ma anche guida i giovani attaccanti Bonny e Pio Esposito, chiamati ad affiancarlo.

Inter Lautaro
Getty Images

L’argentino, arrivato dal Racing a 20 anni e oggi capitano con famiglia e radici milanese, ha attraversato molte epoche in nerazzurro: da Icardi a Lukaku, passando per Dzeko fino alla coppia con Thuram.

“All’Inter ha iniziato (mal) sopportando le bizze del connazionale Mauro Icardi e della signora Wanda, poi si è incastrato come fossero due metà di una mela con Romelu Lukaku, un tempo amicone e ora avversario con cui non si degna nemmeno di uno sguardo - ricorda La Gazzetta dello Sport -. Per un biennio la classe lucida di Edin Dzeko lo ha aiutato a brillare ancora di più, poi dall’estate 2023, con lo sbarco di Thuram, all’Inter è solo e soltanto ThuLa: è la coppia della seconda stella, ma pure quella della notte nera di Monaco. In mezzo a così tante trasformazioni, anche Lautaro ha cambiato pelle, ma mai statuto”.

Inter, Lautaro leader e mentore: da Icardi a Thuram, si è reinventato. E quel tabù…- immagine 3
Getty Images

Come riferisce la Rosea, proprio l’assenza del francese spinge Chivu ad accelerare l’inserimento dei giovani: Bonny dovrebbe partire titolare per la prima volta e, nelle prossime settimane, crescerà anche l’impiego di Pio Esposito.

Negli ultimi anni, l’Inter non aveva mai avuto alternative così giovani e pronte. L’anno scorso poteva contare su Arnautovic, Correa e Taremi. Ora la squadra nerazzurra ha ritrovato nuove energie e soprattutto il suo bomber Lautaro.

Inter, Lautaro leader e mentore: da Icardi a Thuram, si è reinventato. E quel tabù… - immagine 1
Getty Images

Dopo i problemi alla schiena, il capitano ha segnato tre volte tra Cagliari e Slavia Praga e punta a proseguire la serie prima di volare in Argentina per scendere in campo con il CT Scaloni.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, c’è un tabù da sfatare: Lautaro in passato ha colpito tre volte la Cremonese nella stagione 2022/2023, ma di recente ha faticato contro le neopromosse con zero gol e zero assist nelle ultime cinque sfide.

