L'argentino si è reinventato nel corso della sua avventura in nerazzurro e ora guida i giovani compagni d'attacco

Alessandro De Felice Redattore 4 ottobre 2025 (modifica il 4 ottobre 2025 | 08:09)

Lautaro Martinez resta il centro del pianeta Inter, intoccabile dopo otto stagione da protagonista con la maglia nerazzurra. Oggi, contro la Cremonese ancora imbattuta, nn sarà solo leader e uomo gol ma anche guida i giovani attaccanti Bonny e Pio Esposito, chiamati ad affiancarlo.

L’argentino, arrivato dal Racing a 20 anni e oggi capitano con famiglia e radici milanese, ha attraversato molte epoche in nerazzurro: da Icardi a Lukaku, passando per Dzeko fino alla coppia con Thuram.

“All’Inter ha iniziato (mal) sopportando le bizze del connazionale Mauro Icardi e della signora Wanda, poi si è incastrato come fossero due metà di una mela con Romelu Lukaku, un tempo amicone e ora avversario con cui non si degna nemmeno di uno sguardo - ricorda La Gazzetta dello Sport -. Per un biennio la classe lucida di Edin Dzeko lo ha aiutato a brillare ancora di più, poi dall’estate 2023, con lo sbarco di Thuram, all’Inter è solo e soltanto ThuLa: è la coppia della seconda stella, ma pure quella della notte nera di Monaco. In mezzo a così tante trasformazioni, anche Lautaro ha cambiato pelle, ma mai statuto”.

Come riferisce la Rosea, proprio l’assenza del francese spinge Chivu ad accelerare l’inserimento dei giovani: Bonny dovrebbe partire titolare per la prima volta e, nelle prossime settimane, crescerà anche l’impiego di Pio Esposito.

Negli ultimi anni, l’Inter non aveva mai avuto alternative così giovani e pronte. L’anno scorso poteva contare su Arnautovic, Correa e Taremi. Ora la squadra nerazzurra ha ritrovato nuove energie e soprattutto il suo bomber Lautaro.

Dopo i problemi alla schiena, il capitano ha segnato tre volte tra Cagliari e Slavia Praga e punta a proseguire la serie prima di volare in Argentina per scendere in campo con il CT Scaloni.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, c’è un tabù da sfatare: Lautaro in passato ha colpito tre volte la Cremonese nella stagione 2022/2023, ma di recente ha faticato contro le neopromosse con zero gol e zero assist nelle ultime cinque sfide.