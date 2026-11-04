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Non segnava dal 14 settembre. Nel mezzo, un periodo difficile, in campo e fuori. Ma ieri, Pio Esposito è tornato a respirare l'aria di gioia, l'aria di gol. Il giovane attaccante nerazzurro, come scrive il Corriere dello Sport, ha scritto anche un record:

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"Pio diventa così il secondo giocatore ad arrivare a quota 3 gol in Champions con l’Inter prima di compiere 22 anni, dopo Obafemi Martins (8). Non è neanche da sottovalutare il peso specifico che ha avuto la soddisfazione personale per il giovane Esposito. Quella scarica d’adrenalina che gli mancava dal 14 settembre in campionato e dalla gara di Bodø in Champions dello scorso 18 febbraio è ciò di cui aveva bisogno per provare a scacciare via le nubi".

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"Solo un fuorigioco millimetrico gli ha negato la possibilità di urlare ancora una volta a squarciagola sotto il cielo umido di Rotterdam. Basta quanto visto anche al ct Mancini per proiettarsi con rinnovata fiducia verso i prossimi impegni della Nazionale. Intanto se lo gode Chivu, soddisfatto per la risposta dopo la brutta batosta con il Milan. Era successo anche un anno fa, quando la vittoria con l’Ajax cancellò la delusione per la rimonta subita a Torino contro la Juventus. La cartolina che i nerazzurri portano a casa dall’Olanda potrebbe rivelarsi ancora una volta benaugurante".

(Fonte: Corriere dello Sport)