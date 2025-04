Dopo un’intera giornata di discussioni tra istituzioni e Lega Serie A, Inter-Roma alla fine è stata spostata a domenica alle 15 , nonostante la richiesta dell’Inter di rinviarla a maggio, per non complicare la preparazione alla semifinale di Champions contro il Barcellona.

"I vertici della Lega però non hanno ritenuto opportuno, a 5 giornate dal termine, affrontare il finale di stagione con l’asterisco nella classifica. C’è anche chi ha fatto notare che non sarebbe stato corretto far scontare la squalifica di Bastoni e Mkhitaryan con il Verona il 3 maggio prossimo invece che contro i giallorossi. Così la Lega ha fatto una controproposta ai nerazzurri. Il presidente Simonelli aveva ottenuto dal governo la deroga per mantenere al sabato (ma alle 20.45) la partita", sottolinea il Corriere della Sera.