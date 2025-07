"Difficile un tridente classico nell'Inter di Chivu che dovrebbe spostarsi dal 3-5-2 di Inzaghi al 3-4-1-2: scontate le due punte titolari, Lautaro e Thuram, con Esposito e Bonny alternative più che riserve, alle loro spalle oggi potrebbe agire Mkhitaryan, visto che per Carboni i progetti, pare, siano diversi. Virando sul 3-4-2-1, Thuram potrebbe arretrare e al suo fianco trovare anche Frattesi (o Za-lewski). A meno che il mercato non porti qualche bella novità. Naturalmente per tutti, non solo l'Inter, tridente dovrà far rima con atteggiamento. Oppure resterà tutto come prima", analizza La Gazzetta dello Sport.