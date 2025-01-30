I meriti sono da condividere, ma non c'è dubbio che la mano di Simone Inzaghi su questa Inter sia netta e innegabile. Da una squadra che in Europa ci rimaneva a stento a una squadra che impone il proprio gioco e domina le partita. Cambiamento non da poco.

"Ci sono poche certezze nella vita: la suspense nei film di Hitchcock, i Coldplay che riempiono gli stadi e Simone Inzaghi che si qualifica agli ottavi di Champions. Eccolo lì, il signore della Coppa, lo specialista – siamo a cinque pass su cinque, uno da biancoceleste e quattro da nerazzurro -, l’uomo che ha cambiato lo status dell’Inter nell’Europa dei grandi, riportandola lassù. Prima di lui, Lautaro e compagni si dimenavano nelle sabbie mobili della prima fase senza riuscire a mettere la testa fuori e gli anni d’oro di Mourinho sembravano infinitamente lontani. Ora il ritorno al futuro è compiuto", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

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"Perché con Simone in panchina l’Inter è presenza fissa nel tabellone che porta alla finale e questa volta si è imbarcata per gli ottavi con un biglietto priority, unica tra le italiane: niente playoff e un febbraio da dedicare anima e corpo alla corsa scudetto. Da oggi si penserà solo al derby, che potrebbe anche… moltiplicarsi: un derby agli ottavi di Champions è una delle quattro opzioni possibili sul tavolo dell’Inter. «Un’italiana o un’olandese, vediamo…» dice Inzaghi. Intanto, si gode gli applausi di San Siro e la qualificazione".

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"I motivi di certo non mancano: Sommer ha chiuso questo mini-campionato d’Europa con una sola rete subita, nessuno ha fatto meglio dell’Inter; il 3-0 al Monaco ha allungato a 13 la striscia di partite interne senza ko (non succedeva dal periodo tra settembre 1963 e settembre 2002); il quarto posto permetterà all’Inter di evitare Liverpool, Barcellona e Arsenal fino alle semifinali. Se c’era un modo per festeggiare le 37 panchine nerazzurre in Champions, che fanno di Inzaghi l’allenatore più presente nella competizione (superato Mancini a 36), eccovi serviti", scrive Gazzetta.