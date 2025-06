Proseguono le riflessioni in casa nerazzurra sul futuro del giovane attaccante di Castellammare di Stabia

Ci sarà Pio Esposito nell'attacco dell'Inter della prossima stagione? La riflessione è sempre più intensa in casa nerazzurra, alla luce dell'exploit al mondiale del classe 2005. Il gol con il River Plate ha messo il carico sulle aspettative di buona parte dell'ambiente e sulle speranze di permanenza di chi lo reputa già pronto. Di questo parla anche il focus proposto da Libero oggi. Si legge infatti sul quotidiano:

"Le possibilità di vedere Pio Esposito nell’Inter del prossimo anno sono in progressivo aumento anche perché è un prodotto del vivaio che non occupa le liste. Con Chivu e con queste prestazioni, avrà più minuti di quanto non potesse immaginare qualche settimana fa, e il motivo è che ha caratteristiche diverse rispetto a Lautaro, Thuram e Bonny, che a prescindere dovrebbe completare il reparto e che, inciso, vale la pena di acquistare ora a 25 milioni considerando che Woltemade è valutato 60 milioni dallo Stoccarda".