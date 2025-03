"Ora Spalletti deve liberarsi dell’ultima fissazione che lo ingabbia. Questa difesa, così schierata con Di Lorenzo nei tre dietro pur essendo un terzino puro, con Bastoni sprecato al centro perché costretto a fare il marcatore e non il costruttore e con Calafiori a sinistra dove non fa la differenza. A questa Italia serve un marcatore puro al centro della difesa e il paradosso, il fastidio, è che c’è ed è fortissimo e si chiama Buongiorno. Detto che questa squadra non ha tanti centimetri quindi uno come il centrale del Napoli andrebbe schierato a prescindere, sarebbe anche utile per non abbassarsi troppo. Un marcatore che lavora anche sugli anticipi consente alla squadra di avere il baricentro più alto più a lungo".