"L’Inter e Lookman, per esempio, sembrano promessi sposi, ma non sarà così facile", commenta il Mattino di Napoli

Matteo Pifferi Redattore 30 luglio 2025 (modifica il 30 luglio 2025 | 17:32)

"Se il mercato del Napoli si è fermato per un po’ dopo diversi colpi, quello delle altre contender di Serie A forse nemmeno è partito ancora. Ma è ovviamente l’ultima seconda classificata a portare avanti l’operazione più importante dell’intero campionato oggi. L’Inter e Lookman, per esempio, sembrano promessi sposi, ma non sarà così facile: il calciatore dell’Atalanta è il prescelto per far sognare i tifosi in una estate dura da sopportare". Apre così l'articolo de il Mattino sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Lookman.

La dirigenza interista ha ritoccato l'offerta ma l'Atalanta non si schioda dai 50 mln della richiesta iniziale e quindi c'è ancora distanza tra le parti. "L'Atalanta continua a non accettare offerte sotto ai 50 milioni di euro se nell’affare non sarà valutata una contropartita come Pio Esposito. Una cifra importante per tutti, anche per Marotta, che spera di poter convincere il collega entro il weekend", aggiunge il Mattino.

L'Inter, da tempo, ha l'accordo col giocatore e spera che sia proprio Lookman a forzare la mano e a far valere la promessa verbale dell'anno scorso con l'Atalanta. "L’Inter ha in mano un accordo con il calciatore che vale tanto e che può fare da leva per convincere il proprio club a lasciarlo partire per trasferirsi a qualche chilometro di distanza e continuare a giocare campionati di vertice con presenze in Champions League. Altre operazioni, però, non ce ne sono: certo l’arrivo di Lookman cambierebbe l’estate interista, ma per Chivu non basta solo un colpo nonostante le smentite degli ultimi giorni. Alla fine il club ha dovuto scegliere un solo grosso investimento per poter dare vita alla lotta scudetto contro il Napoli di Conte e il tempo passa prima di definire tutto", chiosa il Mattino.