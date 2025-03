Il bottino in palio - 1 miliardo di dollari, cioè 930 milioni di euro – è diviso quasi a metà, in questo modo: 488 milioni di euro di premi garantiti e 442 legati alle performance. La fee di partecipazione vale tra 11,9 e 36 milioni per i club europei; 14,2 per i sudamericani; 8,9 per quelli del Nord e Centro America, per gli asiatici e per gli africani; 3,3 per il team dell’Oceania (Auckland City). Le 12 partecipanti europee verranno messe in ordine secondo una classifica che tiene conto di criteri sportivi (le ultime stagioni in Champions) e commerciali (verosimilmente il fatturato). Real e City si contendono la fetta maggiore, i 36 milioni. E le italiane? L’Inter dovrebbe essere settima dietro Real, City, Bayern, Psg, Chelsea e Borussia; la Juve nona o decima (alle spalle di Atletico, appaiata con Porto e Benfica). Considerato che tra un posto e l’altro ballano poco più di 2 milioni, i nerazzurri avrebbero un minimo garantito di 24 milioni, i bianconeri di 18-20. Poi ci sarà da vedere il percorso negli Usa. Più si va avanti, più si guadagna.