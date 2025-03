"Aspettando di conoscere il valore dei diversi turni — la Fifa ama comunicare a strappi — si può ipotizzare che superare il gruppo porti nelle casse almeno una trentina di milioni di dollari (28 di euro). Sollevare la coppa può regalare un centinaio di milioni (93 in euro). Sono ipotesi non lontane dalla realtà. In più si parla di una solidarietà di 250 milioni per chi non partecipa. Senza sognare troppo, le italiane possono contare sul passaggio del primo turno: la prospettiva minima di una quarantina di milioni supplementari (36 in euro) dalla “tournée” estiva può davvero cambiare i bilanci di nerazzurri e bianconeri. Ne capiremo di più quando conosceremo il premio per ottavi, quarti, semifinali, finali e bonus vari", aggiunge Gazzetta.