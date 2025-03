Corre un rischio enorme McTominay quando arriva come un treno su Dumfries che aveva appena deviato di testa il pallone: l’intervento non è dei più sobri, composti, non tocca mai il pallone. La fortuna (per Doveri) è che sulla punizione fischiata successivamente (non per la gamba alta di Lobotka, sarebbe stato calcio di punizione indiretto, ma per l’entrata di Gilmour su Mkhitaryan) l’Inter vada in gol. Tiro da fuori area di Spinazzola, in area Dumfries respinge il tiro con la mano, deviazione netta, non ci sono dubbi. Il Napoli chiede il rigore, Doveri fa proseguire, Marini al VAR fa proseguire: decisione che appare corretta, anche se il braccio è davvero staccato dal corpo. Ma Dumfries lo porta in avanti (potrebbe essere a protezione?) e, se non ce lo avesse avuto lì, il pallone gli sarebbe arrivato sul petto.