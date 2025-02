Il pareggio contro l'Udinese per uno a uno del Napoli lascia all'Inter la possibilità di portarsi a meno uno dalla vetta nonostante la brutta sconfitta di Firenze. A patto che questa volta in campo, sempre contro la Fiorentina, si presenti un'altra squadra dopo la batosta di giovedì sera. Il quotidiano La Stampa parla proprio della battuta d'arresto degli uomini di Conte: «Mica facile vivere da capolista solitaria: e il Napoli, che ha l’Inter a distanza, si accorge di che scherzi faccia la tensione. Per la prima volta pareggia in casa, mette i campioni d’Italia a quattro punti, ma butta via un’occasione per allungare in una serata che l’Udinese gli complica assai", si legge nell'articolo che racconta la gara del Maradona. ù