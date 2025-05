In attesa dell'ultimo turno di campionato, stasera il Napoli sfiderà il Cagliari e l'Inter il Como, in casa nerazzurra la gestione degli ultimi episodi arbitrali non è proprio piaciuta. Soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo del Var e la mancanza di alcuni audio esplicativi.

"Uno dei momenti di maggiore tensione tra l’Inter e gli arbitri riguarda la ormai famosa trattenuta in area di Ndicka su Bisseck nel finale di Inter-Roma del 27 aprile, che in campo e al monitor non fu ritenuta da rigore. La conduttrice del programma Open Var, Giorgia Rossi, disse in diretta su Dazn: «Abbiamo chiesto altre immagini, ma non ci sono state fornite», riferendosi anche all’audio tra i direttori di gara, che non fu concesso. Una scelta di prudenza, dal punto di vista degli arbitri, per evitare ulteriori polemiche. Ma alla Pinetina l’hanno presa male. Come anche il fatto che non siano stati forniti dagli arbitri a Dazn gli audio live sul fallo di mano di Bisseck in area costato il rigore del 2-2 con la Lazio domenica, ma solo quelli del confronto al Var che ne è seguito. Cosa abbia detto a caldo Chiffi, non è dato sapere", spiega Repubblica.