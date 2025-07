Periodo complicato per l'Inter dopo l'uscita dal Mondiale per Club. Le parole di Lautaro, lo sfogo di Calhanoglu e ieri anche la foto di Pavard . Il difensore è stato ripreso dopo aver giocato a padel con Theo Hernandez, dopo essere rientrato in Italia per un problema alla caviglia.

"L’ultimo scatto di Benjamin Pavard ha fatto storcere il naso ai tifosi e ai piani alti nerazzurri. Il francese era rientrato in Italia dal Mondiale per Club per curare un problema alla caviglia, ma è stato immortalato insieme all’amico Theo Hernandez dopo una partita a padel a Porto Cervo, in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze. Uno scatto che non è piaciuto neanche all’Inter, che infatti oggi parlerà col giocatore per chiarire tutto. L'ambiente nerazzurro, già teso per la storia tra Lautaro e Calhanoglu, non vuole alimentare altre polemiche", scrive La Gazzetta dello Sport.