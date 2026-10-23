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Uomini contati in difesa per Cristian Chivu, che nelle prossime partite potrà contare solamente su Akanji, Bisseck, Carlos Augusto e Bastoni (quest'ultimo solo in campionato, essendo stato espulso in Champions League). Ancora ai box Pavard e Stones, che stanno lavorando a parte per recuperare dai rispettivi problemi fisici.

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Così scrive Tuttosport: "Benjamin Pavard e John Stones sono ancora ai box, con il francese leggermente più avanti nel percorso di recupero: per entrambi, più che nel derby di Halloween, la speranza di rivederli a disposizione è legata alla trasferta europea di Rotterdam, in casa del Feyenoord, a inizio novembre. Inutile dire, però, che anche ove tornassero abili e arruolabili in tempo (più probabile nel caso di Pavard), ben altro discorso sarebbe poterli schierare dal primo minuto o comunque per una porzione consistente di una gara cruciale".