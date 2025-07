Nelle prossime ore l'Inter riallaccerà i contatti con l'Atalanta per Lookman ma intanto alla dirigenza interista è stato proposto Nkunku

Matteo Pifferi Redattore 31 luglio 2025 (modifica il 31 luglio 2025 | 11:16)

Inter e Atalanta torneranno a dialogare nelle prossime ore, visto che la seconda proposta dell'Inter verrà rifiutata dalla dirigenza orobica.

"Ballano 5 milioni, che non sono pochi ma nemmeno una montagna. Lo sanno i due club e lo sa lo stesso Lookman, che dall’Inter ha avuto una prova d’amore grande così: quell’anello da 45 milioni di carati è l’ennesima dimostrazione che i nerazzurri di Milano non hanno occhi che per lui", segnala La Gazzetta dello Sport che poi spiega la posizione dell'Inter in merito all'alternativa di Lookman.

"Perché, se ancora non si fosse capito, in questa storia non ci sono terzi incomodi. Non per l’Inter, che ha vagliato il profilo di Christopher Nkunku per poi archiviare la pratica: l’attaccante francese del Chelsea è stato proposto ai nerazzurri, ma il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio tirano dritto per la loro strada, o Lookman o Lookman"

"E non si tratta di opportunità economica, visto che per Nkunku magari potrebbero bastare quei 40 milioni inizialmente proposti all’Atalanta per la sua stella nigeriana, quanto piuttosto di una scelta che non ammette alternative: Lookman è il campione individuato dai dirigenti insieme a Chivu per far decollare il progetto del nuovo allenatore e sull’operazione c’è il timbro di Oaktree. Eventuali sterzate non sono all’ordine del giorno. Ademola ricambia: con l’Inter c’è un’intesa maturata ormai da tempo, saldata in un accordo da 4,5 milioni netti a salire fino al 2030. Giocatore e agenti hanno già rifiutato la corte del Napoli scudettato", chiosa la Rosea.