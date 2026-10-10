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Focus su Inter-Parma anche dalle colonne di Repubblica. Il quotidiano analizza le probabili scelte di Cristian Chivu e l'aspetto da correggere per consolidare sempre di più le ambizioni della capolista. Si legge infatti:

Getty Images

"L'Inter, capolista con la Roma e la Lazio, riceve il Parma, squadra dove Cristian Chivu ha esordito come tecnico in Serie A, che oggi si presenta a San Siro con la novità Gilardino in panchina. Con quasi tutti i titolari tornati dalle gare con le nazionali, e la sfida di martedì al Bruges in Champions, oggi il turnover sarà inevitabile.

In porta, ballottaggio aperto fra il Pepo Martinez e Provedel. In attacco il solo punto fermo è Thuram. A centrocampo, Çalhanoglu ha superato i guai muscolari che lo hanno tenuto fuori quasi un mese, ma è probabile che partirà dalla panchina. Stop invece per Curtis Jones: ne avrà per almeno tre settimane. Al di là degli interpreti, la sfida per i nerazzurri è aggiustare la fase difensiva: nelle ultime quattro sfide, sono sempre partiti incassando due gol. Troppi, per chi vuole tenersi il tricolore sul petto".