Le probabilità che la lotta scudetto termini domani sera, al netto della legittima scaramanzia, sono ridotte. L'unico incastro che porterebbe al verdetto definitivo sarebbe la sconfitta dell'Inter contro la Lazio e la contemporanea vittoria del Napoli a Parma. I presidenti di Serie A, dunque, rischiano di dover riflettere seriamente sugli orari dell'ultimo turno di campionato, dovendo lasciare inevitabilmente spazio anche per uno slot nel quale eventualmente fissare lo spareggio in caso di arrivo a pari punti di Napoli e Inter. Questione non facile da districare perché ognuno cercherà di far valere le proprie ragioni.

Ne parla anche Repubblica in edicola stamattina: "Se i giochi resteranno aperti, lunedì in Lega di Serie A i presidenti dovranno accordarsi su quando giocare. L’Inter insiste per giovedì 22 maggio, data che consentirebbe poi di giocare lo spareggio scudetto il 25, lasciando ai nerazzurri cinque giorni per preparare la finale di Champions del 31 a Monaco di Baviera. De Laurentiis non è d’accordo: perché rischiare di festeggiare il tricolore di giovedì, senza trarne vantaggio? L’impressione è che una quadra si troverà".