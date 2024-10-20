La sfida all’Olimpico tra Roma e Inter si accende nel cuore del centrocampo, dove due protagonisti sono pronti a darsi battaglia: Manu Koné e Nicolò Barella. Da un lato, c'è una novità sorprendente e convincente, dall'altro, una certezza granitica pronta a riprendere il posto che gli spetta.

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I 20 milioni spesi dalla Roma per assicurarsi Koné sembrano già un affare. Il giovane francese, che ha vinto il ballottaggio con Pisilli, ha dimostrato di essere una pedina fondamentale per Ivan Juric. Nonostante abbia giocato solo 4 partite da titolare su 9, ha già portato alla squadra dinamismo, energia ed esplosività.

È l’unico nel centrocampo giallorosso a ricoprire il ruolo di box-to-box, capace di recuperare palloni e trasformarli rapidamente in pericoli per gli avversari. Koné, inoltre, ha conquistato spazio anche con la nazionale francese, dimostrando la sua crescita continua.

Dall’altra parte c’è Nicolò Barella, che torna da titolare dopo un mese di stop causato da un infortunio muscolare rimediato nel derby del 22 settembre.

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Per l’Inter, la sua assenza si è fatta sentire, tanto che Simone Inzaghi è pronto a riaccoglierlo a braccia aperte. Durante la sosta per le nazionali, Barella ha avuto l’opportunità di recuperare pienamente e prepararsi al meglio per il ritorno in campo.

Il centrocampista nerazzurro ha anche usato questo periodo per riflettere e rivelare alcuni aspetti più personali in un’intervista a Matteo Caccia, uno dei podcaster più noti d’Italia. Ha parlato di come, nell’anno dello scudetto, si sia sentito solo e di come le sconfitte siano diventate uno stimolo a migliorare.

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In campo, però, Barella è ancora una figura imprescindibile per l’Inter. Con la sua presenza, Simone Inzaghi spera di superare le numerose assenze e di ritrovare l’equilibrio in un centrocampo che ha sofferto. E la sua nuova filosofia, più votata al gioco corale, potrebbe essere proprio ciò di cui la squadra ha bisogno per affrontare la Roma.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)