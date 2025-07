Il portiere dell'Atalanta, classe 2000, è stato seguito più volte negli ultimi anni dagli osservatori nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 6 luglio 2025 (modifica il 6 luglio 2025 | 12:02)

Negli ultimi giorni hanno cominciato a circolare alcune voci di mercato riguardanti Yann Sommer: il portiere svizzero sarebbe finito nel mirino del Galatasaray, e l'ipotesi di un addio all'Inter, a 36 anni compiuti e con ancora un solo anno di contratto, non è da escludere. La dirigenza nerazzurra non intende farsi trovare impreparata e, in caso di separazione con il numero 1 elvetico, potrebbe affidarsi a un italiano. Il primo nome sulla lista, secondo Tuttosport, è quello di Marco Carnesecchi, estremo difensore dell'Atalanta:

"Gli occhi dell'Inter su Marco Carnesecchi. Un interesse che parte da lontano quello della società nerazzurra nei confronti del portierone originario di Rimini. Negli ultimi due anni, infatti, in numerose occasioni gli scout interisti hanno fatto capolino alle gare della Dea per seguire da vicino l'estremo difensore classe 2000. Il gioiello atalantino stuzzica e non poco dalle parti di Viale della Libetazione, nel caso in cui Yann Sommer dovesse andare via".

Donnarumma, la situazione "Nei radar interisti per la porta - seppur a distanza - rimane anche il nome di Gigio Donnarumma, a maggior ragione se quest'ultimo non dovesse rinnovare il contratto in scadenza col Psg nel 2026. Dialoghi in corso (c'è già stato un summit a metà giugno a Miami col suo agente Enzo Raiola) ma intesa non ancora raggiunta. Vedremo se dopo il Mondiale per Club si arriverà a una svolta, intanto da Milano monitorano con attenzione la vicenda. Soprattutto in vista della prossima estate per un possibile colpo a parametro zero".

Ter Stegen, nessuna conferma — "Non trovano, invece, alcuna conferma le voci uscite dalla Spagna sul presunto interesse nerazzurro per Marc Ter Stegen, in uscita dal Barcellona: il portiere tedesco non è nei piani di Marotta sia per età (33 anni) sia per stipendio. Due parametri attualmente distanti delle linee guida tardate Oaktree".