"Uno degli acquisti più interessanti della scorsa campagna acquisti dell’Inter è stato Petar Sucic. Il bosniaco naturalizzato croato è arrivato dalla Dinamo Zagabria per una quindicina di milioni e ha avuto un buon impatto con il campionato italiano. Sucic (due) è infatti uno dei sei giocatori che hanno già servito almeno due assist in questa Serie A, tra questi solo Kenan Yildiz (tre, nato nel 2005) e Nico Paz (tre, 2004) sono più giovani del classe 2003 dell’Inter. Sucic si è guadagnato la fiducia di Cristian Chivu che lo ha sempre impiegato in questo inizio di stagione: quattro presenze in campionato e una in Champions League contro l’Ajax mercoledì scorso", come riporta La Gazzetta dello Sport.