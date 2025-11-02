Un gol che può cambiare tutto, non solo in ottica futura. Petar Sucic ha strappato applausi contro la Fiorentina grazie a una giocata fantastica, per quella che è stata la sua prima rete con la maglia dell'Inter. Chivu lo apprezza, ed è pronto a concedergli ulteriore fiducia, già a partire dal match di oggi contro il Verona. Così scrive il Corriere dello Sport: "Con un tocco morbido, di suola, ha ribaltato il giro del pallone, ma anche il giudizio sulla prestazione e probabilmente la prospettiva dell'intera stagione. Il triplo effetto può spalancargli le porte verso la definitiva consacrazione. Era quello che serviva per uscire dall'apatia di una gara magari senza errori, ma fino a quel momento priva di spunti particolarmente positivi. Il compitino non sarebbe bastato a consolidare la sua candidatura per sostituire Mkhitaryan anche oltre l'infortunio di queste settimane".

"Al 71' di Inter-Fiorentina, con la prima gioia in nerazzurro, ha invece infilato nel taschino del suo allenatore il biglietto da visita affinché si ricordasse di lui anche in futuro. Chivu stesso è rimasto colpito da quel guizzo, pur conoscendo bene il potenziale del ragazzo. Sembra averlo convinto a concedergli altro spazio, a partire da oggi. Al Bentegodi servirà anche la sua qualità per provare a mettere subito su binari favorevoli una gara che non deve essere sottovalutata. La continuità è manifestazione concreta di fiducia, aiuta a consolidare il percorso di crescita che parte già da una base molto alta. Chiaro, per quanto visto, che Sucic preferisca il fioretto alla sciabola, ma sta lavorando anche per alzare il livello di agonismo in campo: per mettere definitivamente le mani sull'eredità dell'armeno dovrà staccarsi di dosso l'etichetta di "leggerino" nei contrasti che gli ha attribuito proprio il tecnico rumeno qualche settimana fa".

L'intuizione di Ausilio

"Piero Ausilio, che lo aveva seguito lo scorso anno, era sicuro avrebbe avuto questo tipo di impatto. La zampata piazzata dal direttore sportivo in tempi non sospetti ha fatto la differenza. Ha anticipato la concorrenza con una chiamata all'entourage addirittura quando il ragazzo era infortunato. Il Mondiale per club è servito poi per ambientarsi, stimolato ulteriormente dal terreno fertile dell'empatia creata da Chivu. Il croato si è inserito molto bene in un contesto che negli anni ha valorizzato tanti talenti e con lui può fare altrettanto. Sulla scia peraltro di una tradizione favorevole per i suoi connazionali in nerazzurro. L'infortunio subito da Mkhitaryan a Napoli è senz'altro un'opportunità per anticipare i tempi di un avvicendamento tutt'altro che banale e scontato".