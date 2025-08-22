I campioni possono trascinare i ragazzi più giovani ed è il caso del capitano con il giovane attaccante italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 22 agosto - 16:00

"Un buon maestro è colui che via via si rende superfluo. Così si dice. E così spera di fare pure la serie A, che dei maestri ha bisogno ancora oggi prima di lasciare il campo ai più giovani. Non sembri un’accusa e neppure una battuta da boomer, ma il pallone non è solo un mondo per ragazzi. Serve il maestro, appunto. Serve chi ti fa un po’ di sana scuola guida, prima di affidarti le chiavi della macchina. Altrimenti non ci sarebbe un Modric vicino a Jashari, un Dybala al fianco di Soulé, uno Dzeko dalle parti di Piccoli. C’era pure un Lucca spalla a spalla con Lukaku, prima dell’infortunio di Romelu. Così va l’Italia. E non è un male".

Così il Corriere della Sera parla di 'lezione dei buoni maestri' sottolineando che tanti club in serie A affiancano una guida esperta e un giovane talento per farlo crescere in fretta. E a proposito dell'Inter si parla degli esempi per i giocatori più giovani. Principalmente in attacco con Lautaro che potrebbe aiutare molto Pio Esposito e Thuram che può fare da esempio anche a Bonny.

"Il campione esperto, se ben disposto, diventa l’aiuto ideale. Prendi l’Inter: come pensare che Pio Esposito, che ha le stimmate del predestinato, non possa riempire la valigia di trucchi vicino a Lautaro? Benintesi: siamo di fronte a uno che ha tutto per prendersi la maglia della Nazionale e non sfilarsela più. Uno per cui Chivu, il suo allenatore di ieri e oggi, fatica a limitare gli elogi e persino i paragoni con illustri predecessori. Ma vale per lui. E vale per Bonny, per cui l’Inter ha deciso di abbandonare la rincorsa a Lookman. Ma poi riparte la serie A e davanti c’è Thuram. Bonny capirà, Bonny apprezzerà, lui francese 21enne che s’è innamorato delle canzoni di Ornella Vanoni: l’età non conta", sottolinea il quotidiano.

(Fonte: Corriere della Sera)