"La gita americana doveva servire soltanto ad accumulare un po’ di esperienza, in attesa di trovare una sistemazione. È andata diversamente, perché il ragazzo ha trasformato quello stage in una grande occasione, dimostrando a tutti – in diretta televisiva – di poterci stare benissimo, anche in una squadra ambiziosa. In un paio di partite ha rovesciato il suo futuro e forse anche la sua carriera.

Perché si è guadagnato il diritto di far parte della rosa nerazzurra, di potersi allenare e poter crescere accanto a grandi calciatori. E ha probabilmente evitato all’Inter di dover andare sul mercato, con il rischio concreto di spendere magari una ventina di milioni per il classico giocatore in più. Uno di quelli, parliamoci chiaro, che finiscono per essere – e in questo caso non parliamo dell’Inter – un peso nella stagione successiva. Vogliamo fare i conti di quanti “esuberi” ci sono in Serie A? Vogliamo fare i conti di quanti giocatori saranno tagliati nel prossimo mese?