Inter, Chivu: “Reazione rabbiosa, ma manca fortuna. Carlos Augusto a destra…”

Seconda sconfitta in pochi giorni per l'Inter. Cristian Chivu ha analizzato quanto accaduto contro l'Atletico Madrid in sala stampa al Metropolitano. Qui le sue considerazioni raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Spagna: "Il bello non basta a quanto pare, bisogna aggiungerci qualcosina in più. Abbiamo avuto una reazione rabbiosa dopo la partita di domenica, abbiamo fatto i primi minuti abbastanza bene. Al primo errore abbiamo subito il gol, ma ho visto una buona reazione, anche se non abbiamo creato più di tanto. Qualcosina abbiamo fatto, pur arrivando poche volte in area. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, la reazione della squadra di casa c'è stata. Qualche energia è iniziata a mancare, siamo stati costretti a fare cambi per cercare di fare qualcosina in più. Abbiamo gestito male qualche ripartenza, quando c'erano i presupposti per fare un'altra ripartenza abbiamo perso palla e creato l'occasione dell'angolo del 2-1".