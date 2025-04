Barcellona-Inter è ormai in archivio. Qui le parole di Hansi Flick, allenatore blaugrana, in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it in Spagna: "Cosa cambiare per il ritorno? Credo che tutti abbiano visto la capacità della squadra, il possesso palla è stato incredibile. Questo è il nostro stile, siamo stati fantastici. Abbiamo incassato due gol all'inizio, loro sono bravissimi su palla ferma, hanno fatto due gol così. Questo ci crea difficoltà, ma dobbiamo difenderci meglio martedì. Dobbiamo andare a cercare la finale".