Bertola: “Mi ispiro a Bastoni. Pio Esposito? L’ho sentito e ci siamo detti…”

Nicolò Bertola, nuovo difensore dell'Udinese, si è presentato alla nuova piazza in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni:

Hai parlato con Pio Esposito che è rientrato all'Inter e che anche lui vivrà per la prima volta la Serie A?

"Ci sentiamo spesso, l'ho guardato al Mondiale per Club, gli faccio un grande augurio. Ci diciamo sempre che dobbiamo lavorare molto, speriamo di incontrarci in campo e battagliare. Spero di vincere in caso ovviamente (ride ndr)".