Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino ha parlato anche del mercato nerazzurro e delle strategie adottate dalla dirigenza in estate: "Il mercato è sempre stato mirato. Avevamo scelto qualche nome, purtroppo le società con cui abbiamo trattato hanno dichiarato il giocatore incedibile.

È un po' come abbiamo fatto anche noi con i nostri giocatori: tutte le società hanno il diritto di scegliere se vendere o non vendere un giocatore. Credo che siamo stati coerenti, abbiamo mantenuto la linea della società, di investire tanto sui giovani, e direi che l'abbiamo fatto abbastanza bene. Abbiamo scelto giocatori giovani importanti, già pronti per giocare nell'Inter e per darci una mano".