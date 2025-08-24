FC Inter 1908
Chivu: “Mercato? Avevamo scelto qualche nome, per le altre società erano incedibili”

Il tecnico dell'Inter, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino, ha parlato anche delle scelte della società
Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match contro il Torino ha parlato anche del mercato nerazzurro e delle strategie adottate dalla dirigenza in estate: "Il mercato è sempre stato mirato. Avevamo scelto qualche nome, purtroppo le società con cui abbiamo trattato hanno dichiarato il giocatore incedibile.

È un po' come abbiamo fatto anche noi con i nostri giocatori: tutte le società hanno il diritto di scegliere se vendere o non vendere un giocatore. Credo che siamo stati coerenti, abbiamo mantenuto la linea della società, di investire tanto sui giovani, e direi che l'abbiamo fatto abbastanza bene. Abbiamo scelto giocatori giovani importanti, già pronti per giocare nell'Inter e per darci una mano".

