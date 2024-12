Conferenza molto più breve del solito per Antonio Conte : il tecnico del Napoli, che nelle ultime settimane si è intrattenuto per circa 20 minuti nell'incontro con i giornalisti, oggi invece, alla vigilia del match con l'Udinese, ha tagliato corto. L'allenatore ha infatti risposto brevemente alle domande dei colleghi e la conferenza nella sua interezza, che arriva dopo le due sconfitte in tre giorni contro la Lazio, è durata solo otto minuti.

Conte non ha poi voluto svelare le sue strategie dopo l'infortunio di Kvaratskelia. Alla domanda di un giornalista se fosse nelle idee il ritorno ad un modulo con la difesa a 3 per ridare all'attacco qualche opportunità in più anche senza il georgiano, il tecnico ha risposto: "Non capisco la domanda, col 4-3-3 ho tre attaccanti, mentre con il 3-5-2 sono di meno, sarebbe una diminutio. Detto questo stiamo provando diversi moduli, questa settimana ne abbiamo provati tanti: poi vedremo quale sarà il migliore".