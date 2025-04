Inter-Bayern Monaco, Mkhitaryan: “Domani grande chance per noi. Tanti parlano ma…”

Cosa ti aspetti da loro? L’hanno caricata anche a livello comunicativo.

“Siamo stati felici dopo la prima partita, non abbiamo fatto nessun festeggiamento. Vogliamo focalizzarci sul nostro gioco, nient’altro. In tanti parlano fuori dal campo e fuori dal club, noi proviamo a non sentire. Il mondo del calcio è così”.

Vi snerva o vi carica la pressione che c'è sull'Inter?

"Siamo sereni, maturi. Abbiamo esperienza. Dobbiamo vincere ogni partita, indipendentemente dal torneo in cui si gioca. Non ci serve sentire ciò che si dice fuori, sappiamo dove vogliamo arrivare. Per quello bisogna vincere ogni giorno, cominciando dall'allenamento. Tutti noi siamo responsabili dei risultati che stiamo creando".

Tu, Acerbi, Sommer e Darmian date qualcosa in più?

“Abbiamo sempre qualcosa in più, diamo il nostro massimo per aiutare la squadra. Proviamo a fare di tutto per sfruttare questa occasione, potrebbe essere l’ultima per noi. Abbiamo lo stimolo per fare un passo in più, vedremo domani se ci riusciremo tutti insieme”.

Serve altra prova di ingiocabilità?

“Ho detto una cosa su cui avete fatto subito i titoli, ma non c’è problema. Era la mia opinione. Vedo come si allenano i miei compagni e come sudano per arrivare a un risultato positivo. Sono del parere che siamo una squadra fortissima, per quello adesso stiamo lottando su tutti i fronti. Giochiamo tutto l’anno per vincere qualcosa, quest’anno può darci tantissimo”.

Stagione più dispendiosa della carriera?

"Una delle stagioni più difficili. Siamo a metà aprile e stiamo ancora giocando su più fronti, è anche piacevole lottare su tutti gli obiettivi. Sono felicissimo di aver raggiunto questa situazione, perché non mi manca tantissimo alla fine della carriera".

Nel Bayern Monaco Olise è il giocatore che temete di più?

“E’ fortissimo, non solo lui. Mi ha impressionato, lo conoscevo già prima e lo seguivo quando giocava al Crystal Palace. E’ bravo, tecnico e veloce. Gioca un calcio fantastico. Faremo di tutto per non lasciarlo giocare bene come fatto all’andata”.

Vi sentite favoriti?

"Non pensiamo al risultato raggiunto a Monaco, è stato una settimana fa. Domani si comincia da 0-0 ed entrambe hanno la possibilità di vincere. Il nostro compito è giocare al massimo, il grande vantaggio saranno i nostri tifosi. Speriamo di poter andare avanti insieme".

Che partita ti aspetti?

“Penseremo a noi, non a come giocherà il Bayern Monaco. Giochiamo in casa, vogliamo fare del nostro meglio. Sappiamo che il Bayern arriverà qui per vincere, ma anche noi vogliamo. Non sarà facile, ma siamo pronti”.

L'adrenalina può spingervi?

"Giocare ogni tre giorni è più piacevole che giocare ogni settimana. Giocare in tutte le competizioni ci dà grande forza, stimolo per andare avanti. Giochiamo ogni partita come una finale, siamo felicissimi dell'adrenalina".