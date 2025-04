Inter, Inzaghi: “Primo gol inaccettabile. Thuram, Zielinski e Taremi? Per la Roma…”

Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Inter-Milan di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "Il finale di stagione va gestito con fiducia. Dispiace per stasera, ma questo è il calcio. Nel primo tempo non dovevamo mai finire 1-0 per loro, dovevamo essere più bravi in avanti e non dovevamo prendere quel gol. Il 2-0 è stato fortuito. Sul primo dovevamo fare meglio, sul secondo non siamo stati neanche fortunatissimi. Quello ha indirizzato il secondo tempo. Non siamo stati più disordinati, non più come il primo. La prima mezzora di stasera è stata la migliore dei derby di quest'anno, ma dovevamo sfruttarla meglio. Bisogna fare i complimenti al Milan, sono stati più bravi di noi".