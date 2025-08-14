Ardon Jashari, nuovo centrocampista del Milan, nel corso della conferenza stampa di presentazione ha commentato le parole di Piero Ausilio , direttore sportivo, che in una recente intervista ha rivelato come lo svizzero fosse un profilo suggeritogli dal figlio: "Se è vero che mi ha cercato anche l'Inter? Ringrazio Ausilio per le sue parole.

Io ho sempre voluto venire al Milan, non appena ho saputo dal mio procuratore dell'interesse non ho avuto dubbi, è un sogno. Anche se ci fossero state altre squadre italiane interessate a me, io volevo solo il Milan. Il derby? So quanto sia importante per i tifosi, dobbiamo riportare questa squadra dove deve essere. So che i derby contro l'Inter sono fondamentale, daremo tutto per batterli".