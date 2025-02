Giornata di vigilia in casa Inter, con la squadra nerazzurra che prepara l’attesissimo match contro la Juventus all’Allianz Stadium, gara valida per la 25ª giornata di Serie A. Simone Inzaghi, tecnico della Beneamata, interviene in conferenza stampa per rispondere alle domande dei cronisti e presentare il Derby d’Italia.