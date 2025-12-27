L'Inter chiude il 2025 con la trasferta contro l'Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 a Bergamo. Alla vigilia della sfida, valida per la 17.a giornata di Serie A, l'allenatore nerazzurro risponde alle domande dei giornalisti dal BPER Training Centre di Appiano Gentile.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite conferenze stampa LIVE FCIN1908 / Atalanta-Inter, la conferenza di Chivu alla vigilia
partite
LIVE FCIN1908 / Atalanta-Inter, la conferenza di Chivu alla vigilia
L'Inter chiude il 2025 con la trasferta contro l'Atalanta, in programma domenica 28 dicembre alle 20:45 a Bergamo
Ecco le dichiarazioni del tecnico nerazzurro, riportate da Fcinter1908:
© RIPRODUZIONE RISERVATA