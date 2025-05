LIVE FCIN1908/ PSG-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi al media-day

Una presenza sempre silente, non hanno interferito nelle nostre decisioni. Ringrazio tutti i colleghi dell’area sport e corporate che hanno profuso grandi sforzi. Abbiamo iniziato questa stagione con l’intento di fare qualcosa di grandioso e ci siamo riusciti: la seconda finale in tre anni è qualcosa di irripetibile. Non volevamo neanche tralasciare le altre competizioni: ci è mancato quel centimetro in campionato che ha fatto la differenza, complimenti al Napoli. Un braccio delle volte può fare la differenza nel destino di una squadra. Abbiamo fatto un intero girone in più rispetto alla nostra rivale, significa che le energie spese in una manifestazione hanno avuto un ruolo importante. L’allenatore ci ha portato a vivere questo momento emozionante, per me è la prima volta da presidente.