Simone Inzaghi torna a parlare in conferenza stampa. Come spesso accade, si tratta di un momento che caratterizza la vigilia di una gara importante di campionato. Non può essere considerata altrimenti Napoli-Inter, perché in palio c'è la vetta della classifica tra due squadre che sono divise soltanto da un punto al momento. Della situazione di classifica, delle probabili scelte di formazione e dell'avversario parlerà l'allenatore nerazzurro nell'appuntamento delle 15:30 ad Appiano Gentile con i giornalisti.