LIVE – Marotta: “Mercato? Niente rivoluzioni, ma la proprietà vuole tornare a fare investimenti”

"Il momento sportivo è molto interlocutorio, ci sono ancora tantissimi punti a disposizione. Vorrei sototlineare le eperformance della nostra squadra, che ci vede sul panorama mondiale, essere al vertice in Itlaia. Motivo di orgoglio, serietà della proprietà, che anche quest'anno ha voluto dare il suo apporto. Essere primi in camp'ionato, essere l'unica italiana in Championd Lesgua, essere tra le 8 squadre che si contenderanno la Coppa Italia, è motivo di grande orgoglio. L'Inter rispetta i suoi obiettivi. Come finirà? Possiamo definire questo campionato uno dei più eqyuilibrati degli ultimi anni. Ci sono 3 sqyadre candidate, i giochi sono aperti, assisteremo a un finale entusiasmante. Noi vogliamo essere attori protgonisti".