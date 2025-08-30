Il Gran Premio di Serie A è già alla seconda curva. L’Inter, reduce dalla vittoria all’esordio stagionale contro il Torino, riceverà domani sera l’Udinese al Meazza nel posticipo della domenica. Una gara importante, che precede la sosta che poi porterà al derby d’Italia con la Juventus. Anche per questo, quindi, da vincere a ogni costo.
LIVE FCIN1908/ Verso Inter-Udinese, la conferenza stampa di Chivu alla vigilia
Direttamente da Appiano Gentile le parole dell’allenatore nerazzurro prima della seconda gara di campionato
Di tutti i temi della vigilia parlerà Cristian Chivu in conferenza stampa ad Appiano Gentile. Appuntamento alle ore 14. Qui le sue parole, raccolte dagli inviati di Fcinter1908.it.
