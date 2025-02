LIVE FCIN1908/ Milan-Inter, la conferenza stampa di Inzaghi alla vigilia

Derby di Milano, atto terzo. Domani Milan e Inter si sfideranno ancora e potrebbe non essere l'ultima volta in stagione. La squadra di Inzaghi vuole tornare a vincere dopo i due ko stagionali contro i cugini, anche perché in vetta il Napoli corre altrettanto e margine d'errore non ce n'è. I rossoneri sperano di risollevare il morale del loro ambiente con un altro sorriso nel derby, anche se l'ultimo tonfo ha fatto piuttosto rumore e quasi l'intera rosa sembra in balia delle vicende di mercato.