Le parole dell'allenatore nerazzurro Cristian Chivu verso il primo impegno del Mondiale per club Monterrey-Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 17 giugno 2025 (modifica il 17 giugno 2025 | 01:35)

Si avvicina ormai il debutto dell'Inter al Mondiale per club. I nerazzurri scenderanno in campo domani notte contro il Monterrey in quella che sarà anche la gara d'esordio in panchina per Cristian Chivu. Per il nuovo allenatore è già tempo per la seconda conferenza stampa dopo quella di presentazione di due giorni fa. Si comincia all'1:15 italiane, qui su Fcinter1908.it la diretta testuale.

Come arriva la squadra?

"La squadra ha lavorato bene, siamo riuniti quasi al completo da due giorni. Ovvio ci sia qualche acciacco, però tutto sommato niente di particolare e grave. Del resto, i nuovi arrivati hanno svolto un bel lavoro. Luis Henrique è un po' indietro di condizione perché ha avuto qualche settimana di vacanza, Sucic ha qualche allenamento in più con noi, sicuramente potrete vederli all'opera o dall'inizio o a gara in corso".

Confermerai il 3-5-2?

“In Italia siamo troppo legati a sistemi e moduli, ciò che contano sono i principi di gioco. Negli ultimi anni l’Inter ha usufruito di questo sistema, di questo modo di occupare il campo, ma la cosa più importante è che ha avuto principi che le hanno permesso di ottenere risultati importanti e quelli non bisogna perderli. Ci vuole tanta fluidità, non bisogna dare punti di riferimento per dare sempre problematiche alla organizzazione offensiva avversaria. I principi questa squadra li ha sempre avuti, noi cercheremo di aggiungere qualcosina. Ovvio che non sia semplice prima di una preparazione di una partita, servirà tempo, ma qualcosina vedremo già da domani”.

Quali sono le insidie?

“Bisogna non pensare al passato, anche perché non lo possiamo cambiare. Questo è il finale di stagione 2024/25, con una competizione da onorare. Bisogna venire qua per essere la miglior versione di gruppo e squadra. Non bisogna cercare scuse o alibi sulla condizione fisica, così come per la condizione mentale. Siamo pronti, abbiamo cercato di lavorare in questi giorni per creare una squadra e una serenità mentale e fisica che ci permetta di avere buone prestazioni”.

Come stanno Lautaro e Thuram?

"Stanno entrambi bene, hanno fatto questo percorso di dieci giorni in nazionale e hanno avuto qualche giorno di riposo. Lautaro si è aggiunto qui in America subito, Marcus ha avuto qualche giorno in più di riposo anche perché ha giocato la seconda partita in nazionale. Saranno in campo anche loro in questo torneo".

Che pensi dei giocatori del Monterrey?

"Io e Sergio Ramos abbiamo anche giocato un paio di volte contro, ma ci sono anche altri giocatori con una certa esperienza in Europa. E’ una squadra bella, con una certa identità. Avrà la sua ambizione”.

Che differenza c'è tra calcio europeo e quello sudamericano?

"Noi siamo più organizzati, voi vi divertite un po' di più. Il mix tra le due cose sarebbe perfetto. Squadre messicane ultimamente stanno cercando di portare giocatori di esperienza, che diano una certa identità per fare il salto di qualità. Talento in Sudamerica c'è e c'è sempre stato, ci sarà sempre".

Quale sarà la chiave per l’Inter per andare più lontano in questo torneo?

“Bisogna pensare partita per partita, avendo l’umiltà di capire che ogni gara è importante. Dobbiamo farci trovare pronti, superare il girone e poi affrontare le fasi successive. Nel calcio di oggi nessuno ti regala nulla, c’è ambizione anche nell’affrontare squadre importanti. Si parte sempre 50-50 e per vincere bisogna fare meglio dell’avversario”.

Domani dirai qualcosa ai giocatori prima delle partite?

“Se lo dico oggi, non dovrò dirlo domani perché nel frattempo sentiranno. La squadra deve avere l’ambizione e l’orgoglio di entrare in campo per fare ciò che ha sempre fatto negli ultimi anni e per far vedere quello che sa fare. La motivazione non mancherà, perché è una competizione importante e come tale la trattiamo. Sapremo fare del nostro meglio in queste partite”.