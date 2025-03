Inter, Dimarco: “Gol errore di Meret? Ma che dite? Il gol subito alla fine…”

Infortuni tutti mancini? Non so dire se tornerò a Rotterdam, lo vedremo. Prova d'orgoglio? Noi siamo l'Inter, siamo una grande squadra e siamo felici e onorati di lottare su ogni competizione, siamo gli unici in lotta ancora per tutto, bisogna essere sereni. Gol subiti nel finale di gara? Quando sei in vantaggio cerchi di rimanere alto, ma non è mai facile. Quando ti abbassi hai più rischio di prendere gol. I gol presi negli ultimi minuti penso dipendano da quello, ma è difficile dare una spiegazione".