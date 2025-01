Supercoppa italiana LIVE: Mkhitaryan alla vigilia di Inter-Atalanta

Come un anno fa. L’Inter comincia il 2025 con tanti buoni propositi, primo in ordine cronologico portare a casa un’altra Supercoppa. Gli uomini di Inzaghi sono a Riyad, dove domani affronteranno l’Atalanta in semifinale del torneo. Questa mattina l’allenatore nerazzurro presenterà la gara in conferenza stampa: con lui ci sarà Mkhitaryan, che lo scorso anno aveva accompagnato Inzaghi nello stesso appuntamento.