Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Lecce. Tra i temi toccati, anche le condizioni di Valentin Carboni, fantasista argentino arrivato in prestito dall'Inter e subito in gol in Coppa Italia contro il Vicenza: "Non è ancora al 100% fisicamente. Nelle poche partite che ha giocato da dimostrato tecnica, creatività e sa anche fare gol, ma è ancora tanto quello che può fare per la squadra.
Il tecnico del Genoa in conferenza stampa ha elogiato e stimolato il fantasista argentino arrivato in prestito dall'Inter
È un giocatore che sa saltare l'uomo, che negli ultimi 30 metri sa creare opportunità per fare gol, è uno che capisce bene il gioco. C'è un po' di lavoro da fare dal punto di vista difensivo, deve crescere su questo aspetto, ma da quando è arrivato ha mostrato la voglia di imparare ed è un piacere lavorare con lui".
