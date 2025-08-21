Il tecnico del Genoa in conferenza stampa ha elogiato e stimolato il fantasista argentino arrivato in prestito dall'Inter

Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa a pochi giorni dall'esordio in campionato contro il Lecce. Tra i temi toccati, anche le condizioni di Valentin Carboni, fantasista argentino arrivato in prestito dall'Inter e subito in gol in Coppa Italia contro il Vicenza: "Non è ancora al 100% fisicamente. Nelle poche partite che ha giocato da dimostrato tecnica, creatività e sa anche fare gol, ma è ancora tanto quello che può fare per la squadra.