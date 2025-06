L'allenatore nerazzurro incontrerà i giornalisti in sala stampa a Seattle alla vigilia del terzo impegno della fase a gironi del Mondiale per club

Mondiale per club, atto terzo. Ci siamo quasi, si entra nella notte della vigilia. Come sempre, spazio alle conferenze stampa di rito e alle possibili indicazioni in vista di Inter-River Plate, ultima e più affascinante delle sfide della fase a gironi dei nerazzurri. Cristian Chivu incontrerà i giornalisti alle 16:15 di Seattle, l'1:15 in Italia. Qui le sue parole, raccolte direttamente da Fcinter1908.it.