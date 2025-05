LIVE FCIN1908/ Vigilia di PSG-Inter, le parole di Lautaro Martinez in conferenza stampa

Il capitano nerazzurro parlerà in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi e Nicolò Barella

Tocca al capitano indicare la rotta. Lautaro Martinez sarà in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi e Nicolò Barella per presentare la sfida di domani tra PSG e Inter, con in palio il sogno di conquistare la Champions League. Qui tutte le considerazioni del Toro nerazzurro, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it a Monaco di Baviera.