L'Inter ha fatto il suo dovere. Tocca ora a Napoli e Milan rispondere nei rispettivi match in programma questa domenica. Scenderanno in campo prima gli azzurri, alle 15 in casa dell'Atalanta. In palio i punti necessari per tenere accese le residue speranze di rimonta in classifica. Qui gli aggiornamenti live da Bergamo sulla gara dei campioni d'Italia uscenti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite diretta Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 diretta LIVE: la sbloccano gli azzurri
partite
Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 diretta LIVE: la sbloccano gli azzurri
Gli azzurri sono di scena questo pomeriggio a Bergamo nel tentativo di tenere il passo della capolista
© RIPRODUZIONE RISERVATA