FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite diretta Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 diretta LIVE: la sbloccano gli azzurri

partite

Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 diretta LIVE: la sbloccano gli azzurri

Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 diretta LIVE: la sbloccano gli azzurri - immagine 1
Gli azzurri sono di scena questo pomeriggio a Bergamo nel tentativo di tenere il passo della capolista
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello Redattore/inviato 

L'Inter ha fatto il suo dovere. Tocca ora a Napoli e Milan rispondere nei rispettivi match in programma questa domenica. Scenderanno in campo prima gli azzurri, alle 15 in casa dell'Atalanta. In palio i punti necessari per tenere accese le residue speranze di rimonta in classifica. Qui gli aggiornamenti live da Bergamo sulla gara dei campioni d'Italia uscenti.

Serie A, Atalanta-Napoli 0-1 diretta LIVE: la sbloccano gli azzurri- immagine 2

 

Leggi anche
Serie A, Juventus-Como 0-2 diretta LIVE: in vantaggio gli ospiti
Parma-Napoli 0-0 risultato finale: finale rovente al Tardini, il Napoli pareggia

© RIPRODUZIONE RISERVATA